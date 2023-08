A Ordem dos Médicos lamenta não ter sido consultada para a elaboração da nova proposta para os serviços de ginecologia, obstetrícia e neonatologia no Serviço Nacional de Saúde.

O grupo de trabalho coordenado por Diogo Ayres de Campos apresentou no final do mês passado o novo documento.



A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde já fez saber ao jornal Público que tenciona rever este novo plano.