Ordem dos Médicos recomenda cuidados especiais para com as crianças nesta altura natalícia

Estas recomendações são também uma maneira de evitar as urgências dos hospitais numa altura em que muitos serviços estão fechados e outros com esperas muito longas.Jorge Amil Dias alerta que ao ir a uma urgência neste momento corre-se o sério risco de entrar com uma doença e sair de lá com duas.Este fim-de-semana cerca de duas centenas de Centros de Saúde em todo país estão a funcionar em horário alargado.O mesmo acontece na segunda-feira, feriado e dia de Natal.O Ministério da Saúde aconselha as pessoas a ligarem para a linha SNS24 antes de saírem de casa para perceberem se devem ir a uma urgência ou Centro de Saúde.