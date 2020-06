Ordem dos Médicos recusa qualquer ligação à eutanásia

De acordo com o jornal Público, os médicos recusam participar neste processo, mesmo que a lei venha a ser aprovada no Parlamento.



A conclusão dos projectos de lei terá de esperar para depois das férias do Parlamento.



A Antena 1 apurou que já não há tempo para a votação da Eutanásia nesta sessão legislativa.



A pandemia deixou a Assembleia da República em serviços mínimos durante dois meses.



O que acaba por adiar vários projectos, como é o caso da despenalização da morte assistida.



Jornalista Antena 1, João Torgal.