Ordem dos Médicos satisfeita com abertura de 900 vagas para médicos de família

O início do processo de contratação deverá arrancar ainda este mês, espera o Bastonário da Ordem dos Médicos.Ouvido pela Antena 1, Carlos Cortes estima que estas contratações vão permitir atribuir médico de família a, pelo menos, um milhão de utentes em Portugal.Os últimos dados apontam para um milhão e 600 mil utentes sem médico de família, nesta altura, no país.O Bastonário Carlos Cortes acredita que ‘parte do problema’ ficará resolvido.