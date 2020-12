Ordem dos Médicos só terça-feira foi notificada da morte de cidadão ucraniano

Ouvido no parlamento, o ministro da Administração Interna afirma que a Ordem dos Médicos foi notificada da morte do cidadão ucraniano. Mas o bastonário, Miguel Guimarães, garante que só ontem recebeu o relatório da IGAI que revela as circunstâncias da morte.