Ordem dos Médicos vai analisar alegada negligência no Hospital de Faro

A Ordem dos Médicos vai constituir uma comissão para analisar a alegada negligencia médica no Hospital de Faro. O médico acusado por uma colega de 11 casos de negligência vai continuar a trabalhar no hospital. Num dos casos, um paciente foi operado a um problema nos intestinos e acabou a ter de viver com um saco de colostomia.