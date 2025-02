Governo promete plano para enfrentar problemas no hospital Amadora-Sintra

A ministra da Saúde reuniu-se esta segunda-feira com Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos. O responsável voltou a alertar para a situação crítica no Hospital Amadora-Sintra devido à escassez de médicos na equipa cirúrgica.

De acordo com o bastonário, a ministra Ana Paula Martins prometeu a elaboração de um plano para o enfrentar, não só na cirurgia geral mas também ao nível dos tempos de espera.



Em declarações aos jornalistas, Carlos Cortes sublinhou que a governante demonstrou vontade de resolver rapidamente a situação, ainda que não tenha indicado quando vai revelar esse plano.



Questionado sobre as várias demissões que têm visado o hospital Amadora-Sintra, desde o Conselho de Administração ao diretor do serviço de Urgência, o bastonário da Ordem dos Médicos reconhece os vários problemas que afetam aquela unidade de saúde e fala mesmo de "um momento muito difícil".



"Talvez dos momentos mais difíceis que este hospital atravessou", acrescentou.