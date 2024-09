Ordem dos Notários acusa André Ventura de denegrir classe profissional

"É falso que a imagem que circula nas redes sociais de André Ventura corresponda a um cartório notarial em Óbidos", refere, citado em comunicado, o bastonário da ON, Jorge Batista da Silva.

Nas suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram, André Ventura publicou uma imagem de uma porta com papéis afixados com escritos em português, inglês e francês e em línguas aparentemente asiáticas e a mensagem: "Se precisarem de ir ao cartório de Óbidos é assim que serão recebidos: Sem certeza de receber uma senha e com mais letreiros noutras línguas do que em português!".

Num dos papéis, em português, pode ler-se "Não se fará o NIF ou a alteração de morada nem será atribuída a senha!".

Segundo a ON, a imagem divulgada "representa um atentado ao bom nome dos notários portugueses", pondo em causa "a qualidade do serviço público que estes profissionais da justiça prestam aos cidadãos e às empresas".

"Os notários portugueses são reconhecidos pelo serviço público que prestam a todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade ou país de origem. E prestam um serviço público com qualidade e celeridade, reconhecido pelos mais de dois milhões de pessoas que atendem por ano", advoga o bastonário Jorge Batista da Silva.

A Ordem dos Notários apela às pessoas para que "resistam à tentação de partilhar publicações" como a de André Ventura "sem terem a certeza de que as situações que retratam correspondem, de facto, à verdade".