Ordem dos Psicólogos alerta para peso das doenças mentais no total das patologias

As doenças mentais representam quase um quarto do total das doenças. O peso é de 22,5% no total das patologias, relativamente aos anos vividos com incapacidade, adianta a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) num documento divulgado hoje em que faz um retrato da saúde dos portugueses.