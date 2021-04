Ordem dos Psicólogos pede atenção a sinais de alerta da saúde mental dos idosos

Com o confinamento, os idosos ficaram ainda mais isolados do que no passado. Centros de dia e universidades séniores encerram portas. As visitas nos lares foram suspensas e até o convívio entre familiares foi reduzido e evitado. Como resultado, muitos idosos ficaram sozinhos em casa, o que levou ao crescimento dos casos de depressão e ansiedade, com efeitos para a saúde mental.