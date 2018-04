Ordens e associações da saúde querem um "pacto nacional" e uma agenda para década

Lusa17 Abr, 2018, 13:56 | País

A Convenção Nacional da Saúde, que vai decorrer a 7 e 8 de Junho em Lisboa, foi hoje apresentada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, acompanhado por outros parceiros do setor que participam na iniciativa.

Miguel Guimarães definiu a convenção como um "largo debate nacional" sobre o presente e o futuro da saúde em Portugal, indicando que pretende contar com os contributos dos cidadãos e da sociedade civil.

Após a convenção, pretende-se definir "um pacto para a saúde", sendo colocado para contributo dos cidadãos um texto que oriente esse entendimento.

O objetivo será depois apresentar um texto final ao Governo, ao Presidente da República e aos decisores políticos.

O bastonário da Ordem dos Médicos recordou que o próprio Presidente da República lançou "há mais de um ano" a ideia de um pacto para a saúde, estando as ordens profissionais e várias associações do setor "a tentar cumprir o repto do Presidente".

A iniciativa pretende também elaborar uma "agenda da saúde para a próxima década", tendo como principal objetivo "garantir o acesso de todos os cidadãos às tecnologias de saúde, incluindo as mais inovadoras, e um nível de financiamento do sistema de saúde adequado às necessidades dos portugueses, garantindo simultaneamente a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde".

Quanto à questão do financiamento, Miguel Guimarães referiu-se ao "subfinanciamento crónico" do setor e lembrou que é necessário um financiamento adequado para a saúde, mas disse não querer "estar a discutir a questão política".

Questionado se acredita num pacto na área da saúde entre PS e PSD ou entre Governo e oposição, o bastonário manifestou a expectativa de que "não seja muito complexo" que os partidos políticos encontrem um entendimento.

No 'site' criado a propósito desta convenção nacional da saúde, a iniciativa é definida como "o maior debate nacional de sempre sobre o presente e o futuro" do setor em Portugal, podendo ter o envolvimento de "todos os parceiros da saúde e de milhares de cidadãos".