Ortopedista indiciado por ciemes de violação e coação sexual

De acordo com a Judiciária, o médico de 60 anos terá sujeitado as vítimas à pratica de atos sexuais abusivos, com o pretexto de melhor efetuar o diagnóstico.



A Ordem dos Médicos não confirma a existência de mais casos a envolver o especialista, mas o tribunal entende haver perigo de continuação da atividade criminosa. O médico está, por isso, proibido de contactar com as vítimas e de exercer funções em qualquer estabelecimento de saúde.