Os incêndios em Portugal às 18h00

Vários vieram de Espanha e Marrocos.



A região centro está a ser a mais afectada pelas chamas.



O fogo que mobiliza mais meios é de de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, com mais de quatrocentos operacionais e cinco meios aéreos.



Há ainda fogos intensos em Coimbra, no combate estão CINCO meios aéreos e quase trezentos a combater as chamas em terra.



Os Centros de Saúde de Cantanhede e Miranda do Corvo estão a funcionar, tendo-se mantido abertos na noite passada e o da Mealhada funcionou até à meia noite.