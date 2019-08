Os incêndios estão a atingir o "coração da Amazónia", explica ambientalista

Francisco Ferreira, da "ZERO", afirma que os dados relativos aos incêndios na Amazónia são "avassaladores".



Quanto à desflorestação os dados de julho deste ano "mostram três vezes mais área desflorestada comparativamente com o ano passado", o que é "um pico" relativamente aos últimos anos.



Quanto às queimadas "no coração da Amazónia" estão a ter "um impacto fortíssimo", explica o ambientalista.