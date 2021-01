Os portugueses confinaram? O que dizem os dados mais recentes da Google e da Apple?

O último relatório de mobilidade da Google já reflete dados da semana passada. Portugal está a viver um novo confinamento desde a última quinta-feira.





Nota-se uma ligeira variação no Retalho e Lazer, mas em todos os outros dados não há qualquer mudança de hábitos significativa e, em algumas situações, é até possível dizer que piorou.





No Retalho e Lazer, os dados da Google indicam uma quebra de 60 por cento em relação à base.





De notar, no entanto, que o valor o valor de referência (a base) é o valor da mediana para o dia da semana correspondente do período de 5 semanas entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro de 2020.







Quando olhamos para o gráfico, é possível verificar que nesta última semana houve uma ligeira diminuição na mobilidade para estes espaços em relação ao que acontecia, por exemplo, no início de dezembro.





Os dois pontos mais baixos, que pode ver na imagem acima, dizem respeito ao Natal e passagem de ano, pelo que é normal essa quebra.





Quando olhamos para outras deslocações, o que se nota, para já, é que a mobilidade dos portugueses não foi muito reduzida, por vezes até aumentou.





No caso das Mercearias e Farmácias, mais pessoas deslocaram-se a estes locais. Uma explicação para isso pode ser o facto de os portugueses terem procurado reforçar os alimentos em casa e medicamentos.









Em relação às idas a Parques, no inicio de dezembro o número era menor do que no final da semana passada.









Nas Estações de Transportes Públicos não se verifica variação significativa.









E o mesmo nos locais de trabalho, com uma quebra de apenas 32 por cento ao longo do último mês. Há uma ligeira curva descendente na sexta-feira, mas pouco significativa tendo em conta que o teletrabalho passou a ser obrigatório.









A mesma curva, neste caso em sentido ascendente, nota-se também em relação às pessoas que ficaram em casa, sendo que, no entanto, estamos a falar de valores que ficam, por exemplo, abaixo do que aconteceu em alguns períodos do mês de dezembro.









A curva de mobilidade fornecida pela Apple, que mostra dados praticamente desde o início de 2020 até ao dia 18 deste mês, é também muito esclarecedora sobre o que aconteceu no país no último ano e o que está a acontecer agora.





A quebra em março e abril nas deslocações foi substancial. Mais de 80 por cento das pessoas andaram menos a pé e de carro do que em relação ao valor base.





Depois começou a subir e, durante o verão, chegou a estar 120 por cento acima do valor base.









Só em outubro, o número de deslocações de carro e a pé voltou a ficar abaixo da base. Mesmo assim, acima do que se verificou no primeiro confinamento.





Nestes últimos dias, olhando para o gráfico ao pormenor, verifica-se que os valores estão no mesmo nível dos registados em novembro e dezembro.





O que é possível dizer, olhando para este gráfico, é que apesar do aumento de casos e de mortes por Covid-19 no país - e apesar do confinamento mais apertado anunciado a semana passada -, a mobilidade dos portugueses nestes últimos dias não teve grandes variações.