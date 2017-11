Os portugueses estão a consumir cada vez mais calmantes

Reuters

Luz Rodrigues alerta para as consequências destes medicamentos, com base em Benzodiazepinas, e lembra que Portugal continua a ser um dos países europeus com maior consumo de calmantes.



As autoridades ligadas a esta área referem que o consumo deste tipo de medicamentos aumentou entre os mais jovens, e querem transmitir que os calmantes, causam dependência e podem ter efeitos graves a longo prazo na saúde das pessoas.