Ourém vai gastar 1,5 milhões de euros para reparar danos dos incêndios de 2022

Luís Albuquerque esclareceu que se trata da verba necessária para recuperar as estradas após a aprovação, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, de uma candidatura de 580 mil euros.

"O Estado está a financiar a parte que ficou danificada pelo incêndio", explicou, exemplificando que no caso de uma estrada com dois quilómetros, mas na qual só 300 metros ficaram danificados, a autarquia não podia apenas requalificar aquele troço.

Segundo o autarca, "o esforço [financeiro] da Câmara é nas mesmas estradas", mas fazendo os trabalhos em toda a via.

O presidente do município adiantou que "fica a faltar mais dois contratos-programa" já aprovados, um "para reparação dos caminhos vicinais e florestais e estabilização dos taludes", e outro para estabilização e arranjo das linhas de água.

Estes dois somam cerca de dois milhões de euros.

Numa nota de imprensa, aquela autarquia do distrito de Santarém acrescentou que o investimento contempla a reparação da rede viária e substituição da sinalização vertical, e a sinalética da Rota das Carmelitas no concelho.

Luís Albuquerque ressalvou que se trata de danos em infraestruturas públicas, observando que há a acrescentar os danos de particulares, desde alfaias agrícolas, anexos ou pinhais, e que "também tem havido alguns avisos para essas situações".

"Além disso, temos também uma situação que é a da casa ardida, de primeira habitação", referiu, lembrando que foi assinado um protocolo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana neste âmbito e que o processo está em fase de licenciamento para a sua recuperação.

O presidente da Câmara de Ourém apelou ainda às pessoas, quando se aproxima o verão, para que limpem os terrenos, "nomeadamente aqueles que estão perto de habitações e aqueles a que são obrigadas".

"Essa é a primeira nota. A segunda nota é a de que as pessoas todas tenham a consciência do problema que podemos ter e que, infelizmente, é verdade que a maior parte dos incêndios aparecem de forma intencional. Mas também, infelizmente, ainda há muitos que aparecem porque as pessoas não têm cuidado com as queimas ou queimadas que vão fazendo nas suas terras", realçou.

A este propósito, pediu para que as pessoas respeitem os períodos em que tal não é possível.

"Como o tempo está, com as temperaturas que estão, tudo isso é propício a essas situações [fogos]", declarou.

As intervenções agora anunciadas abrangem as freguesias de Espite, Seiça e Urqueira e as uniões de freguesias de Gondemaria e Olival, Matas e Cercal, Rio de Couros e Casal dos Bernardos, e Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais.

Em setembro de 2022, por ocasião da deslocação a Ourém do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o presidente do município apresentou ao governante um "caderno de encargos" de seis milhões de euros, que correspondem aos prejuízos provocados pelos incêndios, "sem contar com a floresta".

A Rota das Carmelitas, de 111 quilómetros, parte do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, e termina no Santuário de Fátima. É um dos Caminhos de Fátima.