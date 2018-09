Partilhar o artigo Outono começa no domingo com temperaturas próximas dos 40 graus em algumas regiões Imprimir o artigo Outono começa no domingo com temperaturas próximas dos 40 graus em algumas regiões Enviar por email o artigo Outono começa no domingo com temperaturas próximas dos 40 graus em algumas regiões Aumentar a fonte do artigo Outono começa no domingo com temperaturas próximas dos 40 graus em algumas regiões Diminuir a fonte do artigo Outono começa no domingo com temperaturas próximas dos 40 graus em algumas regiões Ouvir o artigo Outono começa no domingo com temperaturas próximas dos 40 graus em algumas regiões

Tópicos:

Beira,