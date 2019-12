Outras Histórias. A Minha Alegre Casinha

Nesta casa acolhedora da Associação para pessoas com deficiência mental, a APPACDM, 90 utentes partilham experiências tão enriquecedoras, como aprender a cozinhar, aprender a coser, aprender a trabalhar com um computador e até aprender a fazer rádio. Tudo é feito com tanta entrega que surpreende quem visita a instituição.