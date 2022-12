Outras Histórias. "Mãos no Gesso"

A escultora, de Viana do Castelo, só usa o estuque nas suas obras.



Formada em Artes Plásticas, pela faculdade de Belas Artes do Porto, Iva tem obras espalhadas pelo mundo, onde as mãos são as mestras. Tanto é capaz de moldar uma simples flor, como painéis de grandes dimensões, que não deixam ninguém indiferente.