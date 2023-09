É no meio de cores, texturas, pós, sombreados e brilhantes que Beatriz Cabral se sente realmente feliz.

Desde 2019 que é maquilhadora, no Cacém, no concelho de Sintra. Com a maquilhagem, usa a criatividade e a habilidade para criar uma variedade de trabalhos que têm impressionado os seus seguidores, através das redes sociais.



Apaixonada por tudo o que envolve a arte de transformar um rosto, Beatriz tenta criar sempre algo único e inesquecível.