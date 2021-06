Outras Histórias. Nadadores de águas abertas à descoberta das maravilhas da costa portuguesa

Em Portugal, tal como no resto do mundo, está a crescer cada vez mais a comunidade de nadadores de águas abertas. Trocaram a piscina pelo mar, em busca da liberdade, da descoberta e de estar em contacto com a fauna marinha. Reportagem para ver hoje no programa "Outras Estórias", a seguir ao Telejornal.