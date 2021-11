Outras Histórias. "O Guitarrinhas"

Gaspar Varela, com apenas sete anos de idade, subiu pela primeira vez a um palco, para tocar guitarra portuguesa e acompanhar a bisavó Celeste Rodrigues. O talento de Gaspar chamou à atenção da Rainha da Pop e com 15 anos fez parte do tour de Madonna, MadameX, pela Europa e pelos Estados Unidos. Hoje com 18 anos é visto como um prodígio na área.