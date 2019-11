Outras Histórias. RTP foi conhecer vida e carreira do campeão do mundo de judo em -100kg

O judoca Jorge Fonseca trouxe para Portugal o primeiro título de campeão do mundo. Nesta viagem pela vida e carreira de Jorge Fonseca que a RTP acompanhou, não faltou um encontro entre o judoca e o Presidente da República, no Palácio de Belém. Este é um excerto de uma reportagem alargada para ver esta no programa "Outras Histórias", logo a seguir ao Telejornal.