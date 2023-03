Outras Histórias. "Um dia passei por aqui"

Aos 62 anos, a atriz brasileira continua a subir aos palcos e escreveu um livro, onde fala sobre os episódios mais marcantes da sua vida.

A integração da Tássia correu bem e fez muitos amigos.



Mudou-se para conhecer as suas origens portuguesas e descontente com a situação política no Brasil.