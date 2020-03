Ovar prepara hospital de campanha

Em Ovar, há 20 idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia, infectados com Covid-19. Um hospital de campanha está a ser preparado e a autarquia quer tê-lo a funcionar o mais rapidamente possível para aliviar o hospital da cidade que já está com a lotação esgotada. O concelho tem 266 infetados e 10 mortos.