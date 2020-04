Ovar prolonga cerca sanitária por mais duas semanas

O jornalista Tiago Alves faz o ponto de situação em Ovar.



Também nos Açores, entraram em vigor à meia-noite as cercas sanitárias que vão isolar todos os concelhos da ilha de São Miguel.



Os seis municípios ficam assim mais resguardados, refere o Governo Regional, depois do risco elevado de cadeias de transmissão comunitária do vírus, em toda a ilha.