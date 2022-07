Ozono de superfície. Níveis aceitáveis ultrapassados em várias regiões do país

Várias regiões do país estão há vários dias a ultrapassar os limites de ozono de superfície. Trata-se de um poluente que afeta diretamente a saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Para além do ozono, há o problema das partículas que estão na atmosfera provenientes da combustão dos incêndios.