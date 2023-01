Padre de Monção proibido de exercer após confirmar abuso sexual de menor

A Diocese de Viana tinha recebido uma denuncia e confrontou o padre que "confirmou os factos de que é acusado".



No momento da confissão decidiu afastar-se das funções.



O padre tem 39 anos e prestava serviços em várias paróquias do concelho de Monção.



Em comunicado, a diocese de Viana do Castelo garante ter notificado as autoridades civis e realça que padre está agora proibido de exercer.