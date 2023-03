Padre Nuno Santos defende que bispos têm o dever de ouvir cada uma das vítimas

No dia em que a Conferência Episcopal Portuguesa está reunida em Fátima, para analisar o relatório da Comissão de Acompanhamento, o padre Nuno Santos defende que os bispos portugueses têm o dever de ouvir, de viva voz, cada uma das vítimas. É o mínimo que a Igreja Católica pode fazer, além de garantir o acompanhamento psicológico às vítimas.O reitor do Seminário Maior de Coimbra, o padre Nuno Santos, diz também que os critérios para aceitar futuros sacerdotes têm de ser mais apertados.A Conferência Episcopal Portuguesa está hoje reunida em Fátima. De acordo com o relatório apresentado pela Comissão liderada por Pedro Strecht, mais de 4.800 pessoas foram vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal.