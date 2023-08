O pagamento aos médicos das Unidades de Saúde Familiar vai depender do número de exames marcados, receitas prescritas ou de idas às urgências.

O Governo apresentou novos indicadores remuneratórios aos sindicatos com os quais está a discutir o decreto de lei que vai generalizar o modelo B nas USF.



As estruturas sindicais consideram que a proposta é perversa e que vai afastar médicos do SNS e prejudicar os utentes.