Pai Natal chega numa ambulância da Cruz Vermelha às crianças das zonas atingidas pelos incêndios

Lusa14 Dez, 2017, 13:32 / atualizado em 14 Dez, 2017, 13:32 | País

"O grande objetivo deste projeto é o ajudar no retorno à normalidade das populações, trazendo um natal diferente às crianças desta zona", disse à Lusa Gonçalo Órfão, vice-presidente da delegação de Coimbra da Cruz Vermelha Portuguesa, que desenvolveu o projeto em parceria com a empresa Primavera BSS e a Associação Nacional dos Animadores Sociais (ANAS).

O projeto vai abranger cerca de 3.000 crianças até aos seis anos de escolas dos concelhos de Gouveia, Seia, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Vila Nova de Poiares, Pedrógão Grande, Arganil, Góis, Lousã, Castanheira de Pêra e Tábua.

"Temos uma ambulância que foi decorada para ser a casa do Pai Natal, onde vai um Pai Natal, uma rena e onde, em parceria com a ANAS, conseguimos criar animação. Então, nós temos uma casa do Pai Natal que vai numa ambulância da Cruz Vermelha às escolas e às zonas de formação deste público mais jovem levar um pouco de alegria", destacou.

As atividades desenvolvidas, em articulação com as autarquias e os professores, incluem a representação da história "Ambulância mágica de Natal" pelo grupo de teatro da ANAS, com uma mensagem pedagógica sobre a necessidade de proteção do meio ambiente.

Também será distribuída esta história em livro, assim como alguns presentes, "para permitir uma animação e um momento diferente a essas crianças", que "acabam por ser afetadas por este processo complexo do que aconteceu nestas áreas", afirmou.

A ambulância do Pai Natal começou a percorrer as escolas na passada segunda-feira e tem atividades previstas até janeiro, "para abranger todas as crianças possíveis".