Pais bracarenses em protesto por obrigação de levar alimentação de casa para amas da Segurança Social

Para a mãe do Francisco que tem dois anos e meio, não faz sentido. Raquel Galego refere que vão começar a obrigar as crianças, muitos delas ainda bebés, a comer comida do dia anterior e aquecida em micro-ondas.

O despacho sobre a alimentação das crianças foi atualizado em 2019. Regra geral pelo país, desde então que as amas da Segurança Social não cozinham, não tratam da comida dos mais pequenos. São os pais que se encarregam disso.





Mas há exceções. No caso de Braga e de outras zonas, algumas amas mantiveram a confeção da comida.





Um serviço que agora decidiram deixar de efetuar, explica a presidente da Associação dos Profissionais do Regime de Amas, Romana Sousa.A Segurança Social diz que as amas podem continuar a confecionar refeições para as crianças que tenham integradas, se assim entenderem.