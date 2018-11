Partilhar o artigo Pais com crianças no São João admitem levar interrupção de obras à justiça Imprimir o artigo Pais com crianças no São João admitem levar interrupção de obras à justiça Enviar por email o artigo Pais com crianças no São João admitem levar interrupção de obras à justiça Aumentar a fonte do artigo Pais com crianças no São João admitem levar interrupção de obras à justiça Diminuir a fonte do artigo Pais com crianças no São João admitem levar interrupção de obras à justiça Ouvir o artigo Pais com crianças no São João admitem levar interrupção de obras à justiça