País em estado de alerta especial laranja

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Esta quinta-feira é o dia mais quente de uma semana de onda de calor. A Autoridade Nacional de Proteção Civil colocou hoje em estado de alerta especial laranja, o segundo mais grave da escala, todos os distritos de Portugal Continental. Mais de uma centena de municípios estão em risco máximo de incêndio, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O perigo vai de norte a sul do território continental, do distrito de Viana de Castelo ao de Faro.