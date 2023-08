Pais querem saber como reaver dinheiro gasto em manuais escolares

"O Ministério da Educação deu esta semana uma orientação para que se abrisse o portal e fossem atribuídos excecionalmente os `vouchers` relativos aos manuais do 4.º e 5.º anos, mas muitas famílias já os tinham comprado", contou à Lusa a presidente da Confap, Mariana Carvalho, garantindo que há mais de uma centena de pais nesta situação.

A história remonta ao final do passado ano letivo, quando o Ministério da Educação anunciou que os manuais do 3.º e 4.º anos teriam de ser novamente devolvidos, depois de dois anos em que a reutilização esteve suspensa devido à pandemia de covid-19.

As famílias foram apanhadas de surpresa e multiplicaram-se as histórias de exercícios feitos nos cadernos, manuais riscados, pintados e até com colagens, levando a uma forte contestação por parte dos pais.

Se algumas escolas aceitaram os manuais tal como estavam, atribuindo `vouchers` para que as famílias pudessem ter acesso aos livros gratuitos no ano letivo seguinte, outros estabelecimentos de ensino consideraram que os manuais não estavam em condições de ser reutilizados e recusaram-se a atribuir `vouchers`.

O Ministério da Educação reabriu a plataforma Mega esta semana para poder fazer correções na atribuição dos `vouchers`, mas os pais que entretanto compraram os livros "querem reaver o dinheiro, mas não sabem como", contou Mariana Carvalho.

"Já questionámos o ministério para saber como é que as famílias poderão ser ressarcidas, mas continuamos a aguardar orientações para perceber o que fazer", criticou, estimando que os manuais do 1.º ciclo custam entre 50 e 70 euros e os do 5.º ano entre 120 e 150 euros.

A Lusa contactou o ministério da Educação hoje à tarde, mas ainda não obteve qualquer resposta.

Tanto as associações de pais como os diretores escolares têm defendido que os manuais escolares para os alunos do 3.º e 4.º ano devem ser oferecidos aos alunos, tal como acontece com os manuais do 1.º e 2.º anos, que não têm de ser devolvidos no final do ano letivo.