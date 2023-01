Palavra do ano é "Guerra"

“Guerra” obteve 53% dos votos. "A invasão da Ucrânia pela Rússia deu início ao maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", realça a editora no "A invasão da Ucrânia pela Rússia deu início ao maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", realça a editora no site onde é anunciado o resultado da iniciativa.





As palavras que estavam a concurso eram abusos, ciberataque, energia, inflação, juros, nuclear, rainha, seca, urgências.







A lista das dez palavras escolhidas foi votada 'online', entre 1 e 31 de dezembro e é o resultado de mais de sete mil sugestões e das palavras pesquisadas no dicionário da Língua Portuguesa.

No segundo lugar, com 18% dos votos, ficou o vocábulo “inflação” e o pódio completa-se com “urgências”, que arrecadou 6,6%.



No 4.º posto ficou “rainha”, com 5,3%, palavra escolhida numa alusão à morte de Isabel II de Inglaterra, a 8 de setembro último, em Balmoral, na Escócia.



“Energia”, com 4,8% ficou em 5.º lugar, seguindo-se “seca”, “abusos” e “ciberataque”, respetivamente com 3,9%, 3,2% e 2% dos votos.





A fechar a lista ficaram os vocábulos “nuclear” e “juros”, ambos com 1,7% dos votos escrutinados.













No ano passado, a palavra do ano foi "vacina".







A lista de palavras candidatas a “Palavra do ano” é feita pela Porto Editora, “através da análise de frequência e distribuição de uso das palavras e do relevo que elas alcançam, tanto nos meios de comunicação e redes sociais como no registo de consultas online e mobile dos dicionários da Porto Editora, tendo em consideração também as sugestões dos portugueses”.