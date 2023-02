Palco da JMJ vai custar 2,9 milhões após acordo com Igreja

Foi agendada uma conferência de imprensa, para o início da tarde, mas sabe-se desde já que o palco principal da Jornada vai custar, afinal, quase metade do preço que estava projeto inicialmente.De 5,5 milhões de euros, passa para 2,9 milhões, avança oO outro palco previsto para o Parque Eduardo VII vai ser pago pela Igreja Católica.Novidades que devem ser anunciadas numa conferência de imprensa na Câmara Municipal de Lisboa, ainda esta sexta-feira, com a participação do autarca Carlos Moedas e do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, que presidente da fundação JMJ Lisboa.Marcelo Rebelo de Sousa já comentou estes novos orçamentos para as infraestruturas que vão ser erguidas para o evento.