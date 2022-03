Pampilhosa da Serra cria "Bolsa de Senhorios Solidários" para refugiados

Esta iniciativa surge a propósito da disponibilidade imediata do município para receber cerca de 50 vítimas deste conflito, referiu a Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, interior do distrito de Coimbra, em comunicado enviado à agência Lusa.

Todos os cidadãos que possuem habitação no concelho podem acolher refugiados ucranianos por tempo indeterminado, através deste mecanismo, informou aquele município.

"Os interessados devem contactar os serviços municipais, via `e-mail` ou carta, com informações concretas acerca do(s) imóvel(eis) que possuem com disponibilidade imediata, nomeadamente tipologia (T1, T2, T3, entre outras), localização e se usufruem de serviço de abastecimento de eletricidade e água", lê-se na nota de imprensa.

Será também solicitada a disponibilidade aos proprietários para visita à(s) habitação(ções) por parte dos serviços municipais, para efetuar o levantamento de elementos necessários a enviar para o Alto Comissariado Para as Migrações (ACM), criando dessa forma uma iniciativa "eficaz de solidariedade para com um povo que se viu obrigado a abandonar o seu país e os seus entes queridos".

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.