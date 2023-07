Inês de Sousa Real, a deputada única do partido, relembra o Governo que estão marcadas cinco corridas de touros durante a visita papal.



Argumenta que se trata do massacre e da morte de 30 animais e que o próprio Papa Francisco diz que 'é contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais'.



O partido acrescenta ainda que as crianças são também uma vítima deste espetáculo.



O PAN recorda que em 2019 as Nações Unidas consideraram a violência da tauromaquia em Portugal uma violação dos Direitos das Crianças.