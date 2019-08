PAN quer SNS para cães e gatos

O líder do PAN defende ainda o recurso de pessoas idosas com animais de estimação a este tipo de serviço. André Silva diz que este Serviço Nacional de Saúde seria uma resposta social para muitas famílias carenciadas.



O partido ainda não fez contas ao impacto que este tipo de serviço teria nos cofres do Estado, mas garante que vai apresentar medidas compensatórias para o aumento da despesa provocado por esta proposta.