PAN troca cabeça de lista e candidata Mónica Freitas

Em comunicado, o PAN justifica a substituição de candidatos com "uma incompatibilidade", que não esclarece, entre Joaquim Sousa e a direção regional do partido, o que levou à intervenção, no processo, da liderança nacional, que optou por Mónica Freitas.

"Acreditamos firmemente que a coerência entre os ideários do PAN e das causas que defende e as ações dos candidatos é essencial para representar os anseios dos madeirenses de forma responsável", lê-se no comunicado.

A nova candidata vai representar "integralmente os valores de proteção ao ambiente, defesa dos direitos humanos e dos animais e promoção do desenvolvimento sustentável" que o PAN, no comunicado, considera "essenciais para um futuro mais justo e equilibrado" da Madeira.

As candidaturas para as eleições regionais da Madeira, em 24 de setembro, têm de ser apresentadas no tribunal até segunda-feira.

Nas eleições regionais de 22 de setembro de 2019, o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, elegendo 21 deputados num total de 47, com cerca de 40% dos votos, e formou um Governo de coligação com o CDS-PP (três deputados).

Nesse ato eleitoral, o PS elegeu 19 deputados, o JPP três e o PCP, que antes tinha dois representantes, elegeu apenas um.