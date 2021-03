Pandemia agrava a tendência. Há cada vez menos portugueses

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o contexto da pandemia foi responsável pelo aumento do número de óbitos e pela queda nos nascimentos.



Há 12 anos consecutivos que nascem menos pessoas do que as que morrem, em Portugal.



O número de óbitos em Portugal foi de 123 mil em 2020, contra 111 mil em 2019.