Pandemia custou aos municípios do continente mais de 500 milhões de euros

No relatório “”, o Tribunal de Contas (TdC) indica que este montante refere-se ao valor relativo à despesa assumida e à estimativa de diminuição na cobrança de receitas locais e tem por base a análise a dados importados de diversas fontes.O TdC destaca também que, apesar do esforço orçamental,, nem foram detetados problemas de liquidez devido ao aumento inesperado de despesa e diminuição de receitas próprias, o que é atribuído ao bom ciclo económico-financeiro em que se encontravam na fase pré-pandémica.No entanto, a entidade fiscalizadora alerta que esta boa situação financeira pode inverter-se, pelo que, fruto da contração da receita fiscal que ocorreu em 2020, atribuível, precisamente, à quebra de dois impostos (IVA e IRC) que servem de referência ao cálculo das subvenções previstas na Lei das Finanças Locais (LFL) e cuja cobrança é largamente determinada pelos efeitos do ciclo-económico. Sendo o presente ano de 2021 ainda bastante marcado por esses efeitos, os mesmos terão, certamente, repercussão nos orçamentos municipais para 2023”, é salientado.Segundo o relatório, durante o período analisado, a Administração Local (





Maiores despesas caso a caso







, é referido no relatório.Os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) foram, aliás, os que mais gastaram no combate à pandemia, com destaque ainda para Sintra (17,1 ME), Oeiras (10,7 ME), Loures (7,6 ME) e Amadora (6 ME).Na Área Metropolitana no Porto, destacam-se as despesas assumidas por Vila Nova de Gaia (7,5 ME) e pelo Porto (6,5 ME).Fora das áreas metropolitanas, o TdC destaca as despesas com a covid-19 reportadas por Vila Nova de Famalicão (7 ME), Albufeira (5,8 ME), Guimarães (5,4 ME), Viseu (4,3 ME), Portimão (3,6 ME) e Leiria (3,0 ME).Em termos relativos, tendo por referência o peso orçamental dessesou a sua distribuição per capita,





Onde se perderam mais receitas







Em relação às perdas estimadas de receitas, entre março de 2020 e março de 2021, os municípios reportaram perdas de 94,7 ME associadas às medidas locais empreendidas (dos quais 68,4 ME em 2020), “valores que têm de se reportar como mínimos, dada a ausência de cálculos ou mesmo estimativas em alguns casos”, sublinha o TdC.Entre estas iniciativas que levaram à, destacam-se a, medidas que foram adotadas por quase três quartos dos municípios.

O TdC destaca ainda que os dados contidos neste relatório são aqueles “a que foi possível aceder” e que detetou “algumas inconsistências” nessa informação, pelo que recomenda às autarquias locais que nos seus reportes financeiros identifiquem e quantifiquem a despesa dirigida às medidas de combate aos efeitos da covid-19, assim como as receitas que não foram arrecadadas, que contratos foram celebrados e qual a execução física das medidas (como o número de ações e o número de beneficiários).



Tribunal recomenda revisão das medidas que simplificaram contratação



Na sequência dos custos apurados o Tribunal de Contas recomendou a reavaliação das medidas excecionais que simplificaram a contratação pública pelas autarquias no âmbito do combate à pandemia, alertando para os riscos que representam estes contratos, 98% dos quais celebrados por ajuste direto.







A entidade fiscalizadora refere que, entre março de 2020 e março de 2021, as entidades da administração local publicaram no Portal Base 10.563 "procedimentos adjudicatórios para aquisição de bens e serviços em resposta direta aos efeitos da pandemia (contratos covid), aos quais se associam compromissos contratuais na ordem dos 125,4 ME".



Os municípios são responsáveis pela maior parte dos contratos e respetivo valor (9.519 adjudicações com um preço contratual acumulado de 110 ME).



O ajuste direto foi o procedimento pré-contratual em 98% das adjudicações efetuadas e em 93% do valor contratual, e "na esmagadora maioria dos procedimentos (95%) foi invocado o regime extraordinário de contratação pública", que suspendeu exigências, procedimentos e regras de disciplina financeira para agilizar a contratação e a realização de despesas pelas autarquias numa altura em que era urgente combater a pandemia, conclui-se.