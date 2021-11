Pandemia deixou cerca de 4.500 doentes oncológicos por identificar, revela estudo

Foto: David Araújo - RTP

Quase 4.500 doentes com cancro ficaram por identificar por causa da pandemia e da redução dos rastreios. A estimativa surge do Movimento Saúde em dia, com base numa análise aos dados oficiais do Serviço Nacional de Saúde.