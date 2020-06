Pandemia leva a quebras de exportação de Vinho de Porto

Foto: Reuters

O setor do vinho está a sofrer os efeitos da pandemia de uma forma muito profunda e o Vinho do Porto, em particular, tem sido fortemente afectado.

A paragem do turismo e da restauração trouxe quebra de rendimentos e as exportações nos últimos três meses tiveram uma queda muito acentuada.



Os produtores já ponderam medidas de contenção que passam pela redução do preço a pagar pela uva, deste ano, e a quantidade de mosto a aceitar com destino a este vinho pode também ser reduzido.