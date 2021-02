Pandemia. Mais de 100 portugueses foram detidos na segunda quinzena de Janeiro

Quarenta dessas detenções estão relacionadas com a violação do confinamento obrigatório.



Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Administração Interna.



A GNR e a PSP também encerraram 204 estabelecimentos comerciais por incumprimento das normas e instauraram mais de 3 mil 500 autos de contraordenação.



As autoridades multaram ainda 173 pessoas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública.