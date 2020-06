Pandemia provoca arrombo "brutal" nas contas da Santa Casa da Misericordia, diz Edmundo Martinho

Oiça esta entrevista na íntegra no programa Conversa Capital, na Antena 1, este domingo depois da uma da tarde.



Edmundo Martinho revela que neste momento a instituição está a fornecer diariamente quatro mil refeições, ou seja mais 30 a 40 por cento do que acontecia anteriormente.O provedor considera que,Nestas milhares de refeições estão incluídos os requerentes de asilo, que não tendo agora possibilidade de trabalhar, estão totalmente dependentes de ajuda.Edmundo Martinho aponta como "desafio tremendo" e como principal problema, os jovens contaminados sem sintomas, que continuam a trabalhar.O provedor diz que as autoridades estão a trabalhar em conjunto, para criar condições financeiras para que estas pessoas possam manter-se em isolamento.Edmundo Martinho, que foi presidente do Instituto de Segurança Social, considera que seria positivo aumentar o Rendimento Social de Inserção.O RSI poderia ter um valor superior ao atual, se fosse dada outra valorização às crianças dos agregados.O provedor referiu ainda que a despesa aumentou entre 20 a 30 por cento e é previsível que continue neste nível. Já a receita reduziu em 25 por cento. As perdas resultantes da venda dos jogos chegaram aos 600 milhões de euros. Admite que em relação às vendas dos jogos já se sente alguma retoma mas ainda assim muito longe do nível anterior à crise.Apesar do forte aumento das despesas os investimentos em curso não ficam comprometidos, mas poderão avançar a um ritmo diferente, refere.Para recuperar,, nas apostas hípicas que vão começar em outubro e no alargamento da rede de mediadores.Edmundo Martinho anunciou que dentro em breve, arrancam mais 149 espaços de venda e em meados do próximo ano, haverá mais 1500.A Santa Casa já recebeu a atualização da avaliação e vai avançar para a negociações. Segundo Edmundo Martinho, a avaliação permitiu concluir que o Hospital da Cruz Vermelha, para retomar o panorama que tinha na saúde em Portugal, precisa de uma "recapitalização forte", entre 12 a 16 milhões de euros.Ainda nesta entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, e voltando à questão Covid-19, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa recomenda que o dever de recolhimento obrigatório seja generalizado, porque é difícil reconstruir as cadeias de transmissão e têm existido vários focos em diferentes pontos no país, por isso, defende uma intervenção mais abrangente.