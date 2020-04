PAN/Porto questiona autarquia sobre medidas para proteção dos animais

Em comunicado, o PAN adianta hoje ter recebido de associações zoófilas e munícipes "várias preocupações" assentes na "desinformação" sobre a pandemia da covid-19 e os animais de estimação.

"Várias têm sido as preocupações que têm chegado ao PAN, nomeadamente sobre a desinformação que pode levar ao abandono animal, a necessidade de acautelar os passeios e a alimentação dos animais cujos detentores sejam hospitalizados ou estejam em quarentena", adianta o partido.

O PAN, que propôs ao Governo o "reforço das medidas de proteção" dos animais e dos seus donos, assim como a "adoção de medidas de proteção" para os animais errantes (vadios), defende que as autarquias "têm de ter um papel fundamental" nesta matéria.

Citada no comunicado, a deputada da Assembleia da República pelo círculo do Porto, Bebiana Cunha, afirma que a autarquia tem de "zelar pelo bem-estar dos animais errantes e abandonados da cidade e criar as condições necessárias para acautelar a proteção dos animais cujos tutores não o consigam fazer".

"Assim como apoiar as associações de proteção animal e particulares que se complementam ao papel do Estado no âmbito da proteção animal", defende a deputada municipal.

Nesse sentido, o PAN colocou várias questões à Câmara Municipal do Porto com o propósito de perceber, entre outras questões, como está "a ser garantida a alimentação e os cuidados necessários" dos animais que estão alojados no Centro de Recolha Oficial e daqueles cujos donos foram hospitalizados ou estão em isolamento profilático.

Paralelamente, o partido quer saber se a Câmara Municipal do Porto "vai encontrar forma de garantir" a alimentação das colónias de gatos que estão sob a responsabilidade de cuidadores com mais de 70 anos, bem como que articulação está a fazer com as associações de proteção animal que "atuam no município".

Quanto aos animais sinalizados que se encontrem na via pública e que carecem de ser recolhidos, o partido questionou ainda a autarquia sobre que "protocolos são acionados no caso de recolha de animal ferido" e qual o horário de atendimento telefónico do canil municipal.

Por fim, o partido quer também perceber se a autarquia vai garantir a alimentação dos animais que habitam nos parques públicos da cidade, nomeadamente, pavões, patos, galináceos e peixes.

