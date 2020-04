PAN/Porto questiona câmara sobre apoios para vítimas de violência doméstica

"Tendo em consideração o regime de quarentena em que muitas pessoas se encontram, seja voluntária ou obrigatória, conjugada com os crescentes índices de stress e frustração advindos desta conjuntura excecional, é expectável um aumento de casos de violência doméstica", salienta o PAN.

Em comunicado, o partido, que apresentou ao Governo uma recomendação para que em articulação com as autarquias "proceda ao reforço dos meios de atendimento e respostas necessárias", quer saber que "estratégias" é que a Câmara Municipal do Porto está a adotar neste sentido.

Citada no comunicado, Bebiana Cunha, deputada à Assembleia da República pelo círculo do Porto e deputada municipal, defende ser "fundamental garantir as respostas às vítimas".

"O município, no âmbito de uma ação concertada com o poder central, organizações não governamentais e as autoridades, deve reforçar, nomeadamente, a resposta pós-contacto, de forma a garantir a cabal e atempada resposta a essas mesmas vítimas", considera a deputada.

No documento, o partido recorda ainda que no último relatório do Ministério da Administração Interna sobre os casos de violência doméstica, a GNR registou mais participações nos distritos do "norte litoral, sendo que o Porto contava com 1.961 casos".

Quanto aos registos na PSP, o PAN recorda que os distritos com mais ocorrências foram os de Lisboa (5.425) e do Porto (2.819), seguindo-se Setúbal (1.254).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).